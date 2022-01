Omikron-Welle : Niedersachsen schließt weitere Corona-Verschärfungen nicht aus

Reichen die Maßnahmen in Niedersachsen, um die Omikron-Welle zu überstehen? Weitere Verschärfungen sind jedenfalls nicht ausgeschlossen.

20. Januar 2022, 15:38 Uhr

In absehbarer Zeit wird es in Niedersachsen keine Corona-Lockerungen, sondern womöglich eher noch Verschärfungen der Regeln geben. Das hat Regierungssprecherin Anke Pörksen vor Journalisten in Hannover deutlich gemacht. Mit Blick auf die nächste Bund-Länder-Runde am kommenden Montag sagte Pörksen, Niedersachsen nehme aktuell eine „vorsichtige Beobachtungshaltung” ein. Das Land sehe aktuell jedenfalls „keinen Anlass für Lockerungen”. Verschärfungen stünden zunächst zwar nicht unmittelbar an, könnten aber nicht ausgeschlossen werden, wenn der Anstieg der Infektionszahlen durch die Virusvariante Omikron die Krankenhäuser und die kritische Infrastruktur zunehmend belaste.

Zahlen in Niedersachsen sind erneut gestiegen

Unterdessen hat die Corona-Inzidenz in Niedersachsen erneut zugelegt. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg nach Angaben des Landes am Donnerstag auf 512,4. Am Vortag lag der Wert bei 462,4, vor einer Woche bei 362,6. Die Neuinfektionen überschritt mit 10.705 die Zehntausender-Grenze. Noch am Mittwoch lag die Zahl bei 6663 Neufällen. 15 Todesfälle kamen hinzu.

Delmenhorst trauriger Spitzenreiter

Nach wie vor war Delmenhorst die Stadt in Niedersachsen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 1407,7. Die Landkreise Harburg (977,3) und Verden folgten mit Werten von 977,3 und 882,4.

Mehr Einweisungen in Kliniken, aber Rückgang auf Intensivstationen

Zentraler Indikator zur Bewertung der Situation im Land ist die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner neu in die Kliniken aufgenommen wurden. Dieser Wert wuchs von 5,6 am Vortag auf 5,9. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank hingegen von 5,4 Prozent am Mittwoch auf 4,9 Prozent am Donnerstag. Bei der Hospitalisierung liegen die Schwellenwerte für den Übergang in die Warnstufen zwei und drei bei sechs beziehungsweise neun. Bei der Auslastung der Intensivbetten geht’s nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ab zehn beziehungsweise 15 Prozent in die nächsten Warnstufen. Der Übergang in die nächsten Warnstufen wird in Niedersachsen allerdings momentan dadurch ausgehebelt, dass unabhängig von den genannten Indikatoren und Schwellenwerten ohnehin bis einschließlich 2. Februar landesweit die dritte und höchste Warnstufe gilt - die so genannte Winterruhe. Sie besagt etwa, dass Diskos, Clubs und Bars geschlossen bleiben müssen und sich privat maximal zehn geimpfte oder genesene Personen treffen dürfen. Für Ungeimpfte gelten noch weitaus strengere Regeln. Dann darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts treffen. In beiden Fällen zählen Kinder allerdings erst nach ihrem 14. Geburtstag mit.

Unterdessen rechnet das Land mit einer weiter wachsenden Omikron-Welle. „Die Infektionslage und die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen wird sich weiter zuspitzen”, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Donnerstag im Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landtags. Der Omikron-Höhepunkt sei noch nicht erreicht. „Wir hoffen, dass auch bei steigenden Zahlen insbesondere die Lage auf den Intensivstationen weiter beherrschbar bleibt”, fügte Schröder hinzu.

Wir haben die Labore aufgefordert, ihre Kapazitäten für die nächsten acht Wochen bis zum Anschlag hochzufahren. Claudia Schröder

Gleichzeitig machte Schröder deutlich, dass die Kapazitäten für PCR-Tests in Niedersachsen zunehmend an ihre Grenzen gelangten. Die Industrie habe ihre Produktionskapazitäten bereits hochgefahren, weshalb es an Test-Nachschub nicht mangele. „Außerdem haben wir als Land die Labore aufgefordert, ihre Kapazitäten für die nächsten acht Wochen bis zum Anschlag hochzufahren”, erklärte Schröder. Ob das am Ende ausreiche, sei aber fraglich. Daher habe sich Niedersachsen beim Bund für eine Priorisierung in den Bereichen Pflege und Krankenhaus sowie beim medizinischen Personal stark gemacht. „Die Lage in den Laboren ist schon jetzt spürbar angespannt. Daher sollten Proben aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorrangig untersucht werden, denn dort werden die Ergebnisse zum Freitesten benötigt”, erklärte Schröder. Alle anderen rief die Vize-Krisenstabsleiterin auf, auf Schnelltests unter Aufsicht etwa in einem Testzentrum oder einer Apotheke zurückzugreifen. Diese reichen in Niedersachsen auch, um sich nach frühestens sieben Tagen (Kinder nach fünf Tagen) aus einer Quarantäne freizutesten.