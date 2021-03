Urnengang : Niedrigere Beteiligung an Wahl in Israel

Die Impfkampagne in Israel verläuft rasant. Ministerpräsident Netanjahu schreibt sich dies im Wahlkampf auf die Fahne. Doch ob er nach der vierten Parlamentswahl binnen zwei Jahren im Amt bleiben kann, ist ungewiss.

Tel Aviv | Bei der Parlamentswahl in Israel hat sich eine niedrigere Beteiligung abgezeichnet. Wie das Zentrale Wahlkomitee mitteilte, lag sie am Mittag bei 25,4 Prozent. Bei der Abstimmung vor einem Jahr hatte sie zu dem Zeitpunkt mehr als zwei Prozentpunkte höher gelegen. Regierungschef Benjamin Netanjahu rief zur regen Teilnahme an der Abstimmung auf. Er s...

