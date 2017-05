Mecklenburg-Vorpommern : Nordost-CDU will Schwesig zur Regierungschefin mitwählen

vergrößern 1 von 6 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 6











Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern will Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) zur neuen Ministerpräsidentin wählen.

«Wir werden den Personalvorschlag der SPD mittragen», sagte Fraktionschef Vincent Kokert in Schwerin nach einem gemeinsamen Treffen von CDU-Landesvorstand und CDU-Landtagsfraktion. SPD und Union regieren Mecklenburg-Vorpommern in einer großen Koalition.

Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hatte am Dienstag überraschend seinen Rückzug angekündigt. Er leidet an einer Krebserkrankung. Er schlug Schwesig als seine Nachfolgerin vor. Am Mittwochabend soll sie von den Spitzengremien der Landes-SPD nominiert werden.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 15:06 Uhr