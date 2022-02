Politik : Novavax-Impfungen frühestens ab nächster Woche

Der neue Impfstoff von Novavax soll Menschen überzeugen, die bisher gar nicht gegen Corona geimpft sind. Die Nachfrage in Niedersachsen ist kurz vor der ersten Lieferung aber überschaubar.

Der neue Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax wird in Niedersachsens Kommunen frühestens ab kommender Woche zur Verfügung stehen. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Demnach geht die erste Lieferung voraussichtlich Ende dieser Woche an das Zentrallager des Bundes in Quakenbrück. Wann genau der Landesante...

