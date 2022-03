Polizeieinsatz : NRW-Innenministerium verbietet Moscheeverein: Durchsuchung

Das NRW-Innenministerium hat den Verein „Fatime Versammlung“ verboten und das Imam-Mahdi-Zentrum in Münster von der Polizei durchsuchen lassen. Die Durchsuchung der Vereinsräume und von zwei Wohnungen dienten der Durchsetzung des Verbots und der Beschlagnahmung des Vereinsvermögens, berichtete die Polizei in Münster am Donnerstag. Dem Verein „Fatime Versammlung“, der das Zentrum in Münster-Hiltrup betreibt, wird Verfassungswidrigkeit vorgeworfen. 50 Beamte seien bei der Aktion im Einsatz gewesen. Das Innenministerium in Düsseldorf kündigte für den Vormittag eine Stellungnahme von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.