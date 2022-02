Politik : NRW-Wahl: CDU-Vorstand nominiert Wüst als Spitzenkandidaten

Drei Monate vor der Landtagswahl hat die nordrhein-westfälische CDU die Weichen für ihren Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Hendrik Wüst, gestellt. Am Montagabend beschloss der Landesvorstand in Düsseldorf einstimmig, den CDU-Landeschef auf Platz 1 der Kandidaten-Vorschlagsliste für die Wahl am 15. Mai zu nominieren, wie die NRW-CDU bestätigte. Über die Liste werden 250 Delegierte am 19. Februar bei einer Versammlung in Essen verbindlich abstimmen.

Die Kandidatenliste zieht, wenn einer Partei mehr Sitze im Landtag zustehen als sie Direktmandate gewonnen hat oder wenn ein Landtagsabgeordneter ausscheidet und deswegen ein Nachrücker ins Parlament einziehen kann. In mehreren vorherigen Landtagswahlen hat die Liste bei der NRW-CDU kaum eine Rolle gespielt. Für den 2. Platz wurde die stellvertretende ...

