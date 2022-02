Politik : NRW will „Talentscouting” fortsetzen

Das Land Nordrhein-Westfalen will sein Talentförderprogramm „NRW-Talentscouting” auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Das sagte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag bei einem Besuch des Zentrums für Talentförderung in Gelsenkirchen. Sie unterstrich die Bedeutung des Programms: Es unterstütze junge Menschen dabei, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Chancen zu nutzen und schaffe damit mehr Bildungsgerechtigkeit.

Ziel des Programms ist es, begabten und engagierten Jugendlichen mit Coaches, Stipendien und Seminaren beim Wechsel von der Schule in Studium oder Beruf zu helfen. Das Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche, deren Eltern nicht studiert haben. Umgesetzt wird es an 17 Hochschulstandorten durch mehr als 70 sogenannte Talentscouts. Sie kooperieren m...

