Mit 96 Jahren gestorben : NS-Kriegsgefangenenlager: Ermittlungen gegen Wachmann eingestellt

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat das Ermittlungsverfahren gegen einen früheren Wachmann des Kriegsgefangenenlagers Bathorn in der Grafschaft Bentheim eingestellt. Der Mann ist mit 96 Jahren gestorben.

Avatar_prignitzer von Dirk Fisser

24. Januar 2022, 12:51 Uhr

Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft unserer Redaktion mit. Der Hochbetagte lebte zuletzt in Bayern. Er soll von Oktober 1943 bis zur Befreiung des Lagers am 5. April 1945 Dienst im „Stalag VI C Bathorn“ versehen haben. Das Lager befand sich nahe dem Dorf Hoogstede in der Grafschaft Bentheim.

Verdacht: Beihilfe zum Mord?

In dem Lager waren Tausende vor allem sowjetische Kriegsgefangene inhaftiert. Viele von ihnen kamen in dem Lager zu Tode. Die Ermittler prüften zuletzt, ob sich der Beschuldigte der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht hatte. Die Vorermittlungen gegen den früheren Wachmann führte die Zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, Baden-Württemberg.

Von hier aus gingen die Akten zunächst an die Staatsanwaltschaft Osnabrück, in deren Zuständigkeitsgebiet Bathorn liegt. In Niedersachsen werden Ermittlungsverfahren gegen mögliche NS-Verbrecher allerdings federführend von der Generalstaatsanwaltschaft Celle geführt. Die Anklagebehörde informierte nun über den Tod des Mannes.

Celle hatte zuletzt die Ermittlungen gegen einen aus den USA abgeschobenen 95-Jährigen eingestellt, der als Wachmann eines Nebenlagers des Konzentrationslagers Neuengamme im heutigen Landkreis Emsland eingesetzt war. Bei seiner Vernehmung in den USA hatte er eingeräumt, einige Wochen im Raum Meppen Gefangene bewacht zu haben. Misshandlungen oder Todesfälle habe er nicht beobachtet. Diese Einlassung könne dem Beschuldigten nicht widerlegt werden, erklärten die Celler Ermittler Ende 2020.