Extremismus : „NSU 2.0“-Drohschreiben: Ermittlungen gehen weiter

Nach aufwendigen Ermittlungen sitzt der mutmaßliche Verfasser der rechtsextremen „NSU 2.0“-Drohschreiben in U-Haft. Noch ist der Fall aber nicht komplett aufgeklärt.

Frankfurt/Main/Berlin | Nach der Festnahme des mutmaßlichen Verfassers der rechtsextremen „NSU 2.0“-Drohschreiben will sich die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch (14.00 Uhr) erneut zu dem Fall äußern. Am Montagabend war in Berlin ein 53 Jahre alter Mann festgenommen worden. Der arbeitslose Deutsche steht im dringenden Verdacht, seit August 2018 bundesweit eine Se...

