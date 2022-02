Lockerungen ab 9. Februar geplant : Nur noch Maskenpflicht: Schleswig-Holstein hebt 2G im Einzelhandel auf

Ab der kommenden Wochen werden in Schleswig-Holstein einige Corona-Regeln wegfallen. So soll unter anderem im Einzelhandel nur noch die Maskenpflicht gelten. Welche Lockerungen noch geplant sind.

Schleswig-Holsteins Landesregierung will eine ganze Reihe von Corona-Vorschriften lockern. In Geschäften soll vom 9. Februar an nur noch Maskenpflicht gelten, Kunden müssen dann keinen Genesenen- oder Impfstatus mehr nachweisen. Außerdem entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel bekannt ...

