Flüchtlingspolitik in Ungarn : Orban sieht trotz des EuGH-Urteils keinen Handlungsbedarf

08.Sep.2017

Aus dem Urteil folge allerdings nicht, dass «wir einfach hinnehmen müssten, mit wem wir zusammenleben sollen, denn darüber werden wir Ungarn bestimmen», sagte der rechtsnationale Politiker im staatlichen Rundfunk. «Die Einwanderungsländer wollen uns ihre Logik aufzwingen, aber wir haben niemanden zu uns eingeladen, wir wollen kein Einwanderungsland werden.»

Der EuGH hatte am Mittwoch die Klage Ungarns und der Slowakei gegen einen Mehrheitsbeschluss der EU-Mitgliedsstaaten aus dem Jahr 2015 abgewiesen. Der Beschluss sieht für jedes Land der EU die Aufnahme einer festgelegten Anzahl an Geflüchteten vor. Unter anderemUngarnweigerte sich jedoch, den Beschluss umzusetzen.

In einer ersten Reaktion hatte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto das Urteil als «empörend» zurückgewiesen. Es sei Ausfluss einer Politik, die «das europäische Recht vergewaltigt». Orban sagte am Freitag: «Bisher haben wir einen juristischen Kampf geführt, jetzt müssen wir einen politischen Kampf führen.» Budapest müsse erreichen, dass der Quotenbeschluss von 2015 revidiert wird und kein anderer Verteilungsmechanismus für Asylbewerber an seine Stelle tritt.

