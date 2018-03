Filmpreis : Oscar-Gala: Stars auf dem roten Teppich

In der Nacht werden wieder die goldglänzenden Oscar-Statuen in Los Angeles verliehen. In vier Kategorien hoffen auch Nominierte aus Deutschland auf einen Award.

von dpa

05. März 2018, 01:52 Uhr

Auf dem roten Teppich in Hollywood sind die Stars zur 90. Oscar-Verleihung eingetroffen. Schwarze Kleider waren bislang kaum zu sehen. Sie gelten als Signal gegen Missbrauch und Benachteiligung in Zeiten der «MeToo»-Bewegung.

US-Schauspielerin Jane Fonda trug an ihrem weißen Kleid einen Anstecker von «Time's Up» (Die Zeit ist um) als Zeichen gegen Sexismus.

Als großer Favorit bei der Verleihung im Dolby Theatre gilt das Fantasy-Märchen «Shape of Water - Das Flüstern des Wassers» mit 13 Nominierungen. Sally Hawkins, die in dem Film eine stumme Putzfrau spielt, ist als beste Hauptdarstellerin nominiert, Guillermo del Toro für beste Regie.

Auch Deutsche können auf einen Oscar hoffen, die Regisseurin Katja Benrath mit dem Live-Action-Kurzfilm «Watu Wote/All Of Us» und Jakob Schuh und Jan Lachauer mit «Revolting Rhymes» in der Sparte «Animierter Kurzfilm». Star-Komponist Hans Zimmer ist für die Filmmusik von «Dunkirk» im Rennen, der Effekte-Spezialist Gerd Nefzer für «Blade Runner 2049» in der Kategorie visuelle Effekte.

Der Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel moderiert die Preis-Gala zum zweiten Mal.