Kommentar : Ostern in der Kirche? Religion ist kein unantastbares Grundrecht!

Kirchen pochen auf ihr Recht, Gottesdienste zu feiern. Dabei ist auch dieses Recht Abwägungssache.

Schwerin | Im Internet kursiert gerade ein Bild, das Jesus alleine beim letzten Abendmahl zeigt - die Apostel sind per Video zugeschaltet. Hinter der Parodie steckt ein reales Problem. Ostern ist das wichtigste Fest des Christentums – um seine Inhalte zu transportieren, braucht es Rituale, Begegnung, Gemeinschaft. All das ist in der Pandemie nur begrenzt möglich...

