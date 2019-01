Bundespräsident erneut Opfer einer Panne : Panne am Flugzeug: Steinmeier sitzt in Afrika fest

Schon wieder hat ein Regierungsflugzeug eine Panne: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sitzt zwangsweise unter Bananenbäumen auf einer Hotelterrasse in Addis Abeba fest. Er kann wegen eines technischen Schadens an der Theodor Heuss“, eine A340, seine Reise nach Äthiopien nicht wie geplant beenden.

von Beate Tenfelde

30. Januar 2019, 13:50 Uhr

Addis Abeba | Druckluftprobleme an der im Jahr 2000 gebauten Maschine sind der Grund. Die Crew versucht, mit eigenen Kräften das Problem zu beheben.

Deutschlands Staatsoberhaupt nimmt es gelassen, er hat ein strammes Programm hinter sich. Außerdem sind 26 Grad im sonnigen Addis Abeba: das macht es leichter, ein bisschen jedenfalls. Ursprünglich sollte das Flugzeug um 12.50 Uhr (MEZ) abheben. Jetzt aber heißt es warten. Steinmeier sitzt zunächst zusammen mit seinem Vertrauten Stephan Steinlein, seiner Büroleiterin und anderen Mitarbeitern aus dem engsten Umfeld, sie stecken am Terrassentisch die Köpfe zusammen. Sicher wird Bilanz des Afrika-Besuchs gezogen. Viel reden mit dem Rest der insgesamt 54-köpfigen Delegation – darunter die Autorin – will der Präsident verständlicherweise nicht. Er zieht sich kurz darauf in sein Hotelzimmer zurück. Der in Afrika aktive Gemüsefarmer Lutz Hartmann, Mitglied der Wirtschaftsdelegation von Steinmeier, bietet ersatzweise per Twiter an: „Mein Flugzeug steht bereit.“

Schon mehrfach technische Probleme

Klar ist: Die Laune ist noch nicht auf Null bei Steinmeier. Dabei hat er schon als Außenminister am 25. März 2014 wegen eines technischen Schadens seines Regierungsflugzeugs in Äthiopien stundenlang nicht abheben können. Im Cockpit der „Konrad Adenauer“ hatte sich damals aus zunächst ungeklärter Ursache Rauch entwickelt – glücklicherweise noch während die Maschine auf dem Flughafen von Addis Abeba am Boden stand. Dieses Mal war Steinmeier gerade dabei, zum Flughafen zu starten, als die Hiobsbotschaft kam.

Merkel musste umkehren

Mit den Regierungsflugzeugen, die dem Verteidigungsministerium unterstellt sind, gibt es immer wieder technische Probleme. Steinmeier hatte schon mehrfach darunter zu leiden. Kanzlerin Angela Merkel ist erst Ende November/Anfang Dezember 2018 nach einem schwerwiegenden technischen Defekt an ihrer Regierungsmaschine auf dem Weg zum G-20-Gipfel wohl nur dank des Könnens des Flugkapitäns vor Schlimmerem bewahrt worden. „Es war eine ernsthafte Störung“, sagte Merkel nach einer nächtlichen Landung in Köln/Bonn.

Als bald nach dem Start von Berlin Richtung Buenos Aires das Funksystem ausfiel, musste die Maschine über den Niederlanden umdrehen. Da auch das System zum Ablassen von Kerosin betroffen war, landete der Airbus A 340 mit noch fast der gesamten Kerosinladung für den rund 12.000 Kilometer langen Flug an Bord. Die Maschine war damit so schwer, dass die Bremsen überhitzten. Löschfahrzeuge mit Blaulicht standen vorsichtshalber an der Landebahn in Bereitschaft.

Müller spricht von negativer Symbolwirkung

Der „Spiegel“ schrieb, nur mit dem Satellitentelefon an Bord sei es der Crew gelungen, Kontakt zur Flugleitstelle aufzunehmen und die Landung auf dem Flughafen Köln/Bonn zu planen. Die Situation soll nach „Spiegel“-Informationen so brenzlig gewesen sein, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) schon nach dem Komplettausfall der Funkanlage informiert wurde.

Der tagelange Ausfall seines Regierungsfliegers am 11. Januar 2019 hat laut Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) das Image von „Made in Germany“ in Afrika erheblich beschädigt. Es gebe großes Unverständnis, dass ein Ventildefekt eine Maschine Tage hinweg festhalte, sagte ein zorniger Müller in Sambia, wo er weiter auf die Reparatur der Maschine wartete: „Das passiert in einem afrikanischen Land einem Regierungsmitglied nicht.“ Die Pannen hätten eine „enorm negative Symbolwirkung für das Hightech-Land Deutschland“ Der Minister hatte wegen der Panne einen geplanten Besuch in Namibia in letzter Minute absagen und seinen Aufenthalt in Afrika mehrfach verlängern müssen. Von Malawi nach Sambia war er mit einer einheimischen Linienmaschine geflogen. (mit dpa)