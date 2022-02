Persönliches Gespräch : Papst in TV-Interview: Wollte als Kind Metzger werden

In einem Interview im italienischen Fernsehen spricht Papst Franziskus über den Traumberuf, den er als Kind hatte. Auch sonst wird das Gespräch mit dem Moderator teils überraschend persönlich.

Papst Franziskus wollte als Kind Metzger werden. Das erzählte der Argentinier in einem Interview im italienischen TV-Sender Rai, das am Sonntagabend ausgestrahlt wurde. Er erinnerte sich in dem zum Teil persönlichen Gespräch an die Kindheit, als er mit seiner Mutter und seiner Großmutter einkaufen ging. „Und da habe ich einen Metzger gesehen, der in s...

