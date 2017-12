Feierhöhepunkt im Vatikan : Papst sendet Weihnachtsbotschaft und «Urbi et Orbi»-Segen

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregorio Borgia 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 05:30 Uhr

Papst Franziskus spricht heute, dem ersten Weihnachtsfeiertag, den päpstlichen Segen «Urbi et Orbi». Nach der Christmette an Heiligabend ist dies der Höhepunkt der Feiern im Vatikan zur Geburt Jesu.

Nicht nur in Rom auf dem Petersplatz hören dann Zehntausende Gläubige den Worten des Oberhaupts der Katholiken zu: Millionen verfolgen das Geschehen weltweit über das Radio, Fernsehen oder Internet.

Vergangenes Jahr gedachte Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft der Opfer von Krieg und Terror. In den Mittelpunkt hatte der Argentinier die kriegsleidende Bevölkerung in Syrien gestellt.

Den Segen «Urbi et Orbi» (der Stadt und dem Erdkreis) spenden Päpste regelmäßig an Weihnachten und Ostern.