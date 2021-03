Viertägige Reise : Papst trifft höchsten schiitischen Geistlichen im Irak

Beim Besuch im Irak steht für Papst Franziskus der interreligiöse Dialog im Zentrum. Mit dem schiitischen Großajatollah Al-Sistani könnte er ein gemeinsames Papier unterzeichnen. Das wäre ein Erfolg.

Bagdad | Am zweiten Tag seines Irak-Besuchs hofft Papst Franziskus auf einen neuen Impuls für den interreligiösen Dialog zwischen Christentum und Islam. In der Stadt Nadschaf trifft er am heutigen Samstag Großajatollah Ali al-Sistani, den wichtigsten Vertreter des schiitischen Islam im Irak. Unklar ist, ob die beiden eine gemeinsame Erklärung unterschreiben...

