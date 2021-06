Konflikte : Paris setzt Mali unter Druck - Militär-Koop ausgesetzt

Frankreichs Staatschef Macron verliert im Krisenland Mali die Geduld. Nach einem erneuten Putsch in Bamako fordert Paris konkrete Zusicherungen. Kommt am Ende der angedrohte Truppenabzug?

Paris/Brüssel/Berlin | Frankreich setzt seine gemeinsamen militärischen Einsätze mit Mali zeitweise aus und verstärkt damit den Druck auf den Krisenstaat. Nach dem jüngsten Putsch müsse es „Garantien“ für den politischen Übergang in dem westafrikanischen Land geben, forderte das Verteidigungsministerium in Paris. Die Tageszeitung „Le Parisien“ nannte den in der Nacht zum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.