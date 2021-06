Landtagswahl : Parteien kämpfen um Unentschlossene in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt will die AfD erstmals stärkste Kraft in einem Parlament werden. Die CDU hat gute Chancen, das zu verhindern. Doch nicht nur das Rennen um Platz Eins könnte spannend werden.

Magdeburg | Die stark rückläufigen Corona-Infektionszahlen haben den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt auf den letzten Metern vor der Landtagswahl doch noch vom Internet auf die Straßen und Marktplätze des Landes getragen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kamen noch einmal Spitzenpolitikerinnen und -Politiker von AfD, Linken, SPD und Grünen, um ihre Landesverbänd...

