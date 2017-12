Zusammenstöße mit der Polizei : Peruaner demonstrieren gegen Begnadigung von Fujimori

Tausende Menschen haben in Peru gegen die überraschende Begnadigung des autoritären Ex-Präsidenten Alberto Fujimori protestiert. Unter dem Motto «Nie mehr Fujimori» zogen sie am Donnerstag zum Justizpalast in der Hauptstadt Lima.