Landesweite Proteste : Polinnen gehen weiter gegen Abtreibungsgesetz auf die Straße

„Ihr habt euch mit den Frauen angelegt“: In Warschau und anderen polnischen Städten gibt es erneut Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Ein Kritiker spricht von „Folter“.

Warschau | Den dritten Tag in Folge haben Menschen in mehreren polnischen Städten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert. Die Verschärfung gilt seit Mittwoch. In Warschau blockierten mehrere Hundert Demonstranten einen zentralen Verkehrskreis...

