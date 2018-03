Verwirrung statt Klarheit : Politisches Hickhack nach Diesel-Urteil

Zunächst einmal: Schlechte Luft schadet allen. Ob in Innenstädten von Metropolen oder auf dem flachen Land. Wenn Europas Politiker sich verbindlich auf die Verbesserung der Luftqualität vereinbart hatten, wollten sie also etwas Gutes für die Unionsbürger bewirken. Dass diese gute Absicht in Deutschland weder national noch in den Ländern in Form schlüssiger Konzepte, Gesetz und/oder Verordnungen umgesetzt wurde, ist nicht Schuld der EU. Aber eben erst recht nicht die Schuld der Bürger. Sie sollen staatliche Untätigkeit nun aber ausbaden! Nun ist mit dem Fahrverbots-Urteil ein Verschmutzer an den Pranger gestellt: Der Dieselmotor. Unstrittig sind Autoabgase die dominierende Verschmutzungsquelle. Jeder durchschnittlich gebildete Bürger weiß, dass neben Rußpartikeln und Stickoxiden des Dieselabgases noch eine ganze Palette weiterer Verursacher für Feinstaub in Betracht zu ziehen wäre. Wird also demnächst Hausbesitzern in Problemzonen verboten, ihre veraltete Ölheizung zu benutzen? Wird das Teppichklopfen auf Hinterhöfen bald verboten? Oder Rauchern wie in Singapur nun auch noch auf offener Straße die Kippe verleidet? Dem Maurer untersagt, Mörtel anzumischen? Dem Fassadenbauer, seine Steinwolle anzubringen? Dem Dachdecker, die Dachsteine zu schneiden? Und überhaupt könnte eigentlich der Autoverkehr ganz aus Städten verbannt werden - schließlich trägt Bremsen- und Reifenabrieb auch zum Feinstaub bei - und der aufgewirbelte Bodenstaub sowieso. Hier zeigt sich, wie absurd die Debatte um Blaue Plaketten ist. Stattdessen müsste die Bundesregierung längst über die Elektrifizierung von Busflotten, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die weitestmögliche Vermeidung von Stadtverkehren nicht nur nachdenken, sondern juristische und organisatorische „Leitplanken“ und Förderkulissen definieren, die von Landkreisen, Kommunen und Unternehmen kreativ umzusetzen wären. Die zweite Option wäre – und dies seit dem Abgasskandal mit gutem Grund – die kartelligen Autobauer zu zwingen, sauberere Motoren zu bauen und ältere auf eigene Kosten nachzurüsten. Schuld am Druck aus Brüssel ist jedenfalls nicht der Diesel. Sondern seine betrügenden Hersteller. Und die geschäftsführende deutsche Politik, die es eine ganze Wahlperiode lang versäumte, für die von ihr mitbeschlossene europäische Regelung rechtzeitig Lösungen zu entwickeln. Dass nun nonchalant vom Gericht wie von der Regierung davon ausgegangen wird, dass Bürger und betroffene Berufspendler und Unternehmer die Folgen mit ausbaden werden, ist der eigentliche Skandal.