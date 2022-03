Kriminalität : Polizei startet im Frühjahr Pilotbetrieb mit Tasern

Voraussichtlich Anfang April oder Anfang Mai soll Schleswig-Holsteins Polizei einen einjährigen Test von Tasern starten. Die Auseinandersetzungen der Beamtinnen und Beamten im Einsatz verschärften sich deutlich, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag in Kiel am Rande einer Demonstration der Technik im Einsatztrainingszentrum. Es sei wichtig, dass Beamte neben der Schusswaffe weitere Möglichkeiten hätten.

Das Land hat insgesamt 35 Elektroschock...

