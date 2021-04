Früherer US-Außenminister : Pompeo ließ Mitarbeiter Hund abholen

Friseurtermine, Restaurantreservierungen, Hilfe bei den Weihnachtskarten: Ex-US-Außenminister Mike Pompeo und seine Ehefrau Susan sollen Staatsbedienstete in etlichen Fällen für persönliche Aufgaben eingespannt haben - auch für den Familienhund.

Washington | Hundebetreuung auf Bitten des Ministers: Eine interne Aufsichtsbehörde wirft dem früheren US-Außenminister Mike Pompeo und seiner Ehefrau Susan vor, während seiner Amtszeit in mehr als hundert Fällen Mitarbeiter des Ministeriums um die Erledigung persönlicher Angelegenheiten gebeten zu haben. In einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht ...

