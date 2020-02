Spitzenreiter bei Demokraten : Prognosen: Sanders gewinnt Vorwahl in Nevada

Die Prognosen sehen Senator Sanders vorne. Er festigt damit seine Position als Spitzenreiter bei den Demokraten.

Avatar_prignitzer von dpa

23. Februar 2020, 02:18 Uhr

Der linke Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat die dritte Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Nevada laut mehreren Prognosen gewonnen. Nach dem Sender Fox News sahen auch die Sender CNN, NBC News und andere US-Medien das Rennen eindeutig zu Gunsten Sanders entschieden.

Dessen Kampagne erklärte auf Youtube, die Vorwahl in Nevada gewonnen zu haben: «Lasst uns gemeinsam die demokratische Nominierung gewinnen, (US-Präsident Donald) Trump schlagen und das Land verwandeln.»

Nevada wäre der zweite von drei Vorwahl-Staaten, die Sanders für sich entscheiden konnte. Bei der ersten Vorwahl in Iowa lag er knapp hinter dem früheren Bürgermeister Pete Buttigieg. Sanders festigt damit in Nevada seine Position als Spitzenreiter in dem Rennen um die Kandidatur der Demokraten. In nationalen Umfragen hat er den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden in der Favoritenrolle bereits abgelöst.