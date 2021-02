Mehrere Teilnehmer verletzt : Proteste gegen Putschisten in Myanmar gehen weiter

Den vierten Tag in Folge kommt es nach dem Putsch in Myanmar zu Protesten. Ein ausländischer Augenzeuge in Rangun spricht von „unglaublichen Menschenmassen“. Doch zugleich wächst auch die Sorge vor Gewalt.

Naypyidaw | Die landesweiten Proteste gegen den Putsch in Myanmar gehen trotz Drohungen des Militärs weiter. Am Dienstag versammelten sich wieder Demonstranten in zahlreichen Städten, um die Wiedereinsetzung der zivilen Regierung unter Aung San Suu Kyi zu forder...

