Beipielloses Polizeiaufgebot : Prozessbeginn: Kremlgegner Nawalny droht lange Haftstrafe

Vor zwei Wochen kehrte der beinahe mit dem Nervengift Nowitschok getötete Kremlgegner Nawalny nach einer Behandlung in Deutschland in seine Heimat zurück. In Moskau macht nun ein Gericht dem Feind von Präsident Putin den Prozess - trotz internationaler Proteste.

Moskva | Unter einem beipiellosen Polizeiaufgebot hat in Moskau der international umstrittene Prozess über eine lange Haft gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny begonnen. Das Moskauer Stadtgericht wurde von Hundertschaften der auf Anti-Terror-Einsätze speziali...

