Russland : Pussy-Riot-Aktivistin Aljochina in Moskau festgenommen

Bereits im September vergangenen Jahres ist sie zu einem Jahr Freiheitsbeschränkung verurteilt worden. Nun hat Maria Aljochina erneut Ärger mit der Justiz. Was ihr vorgeworfen wird, ist noch nicht bekannt.

In Russland ist eine Aktivistin der Punkband Pussy Riot, Maria Aljochina, festgenommen worden. Die 33-Jährige sei von Mitarbeitern des Strafvollzugs in Moskau aufgesucht und dann festgesetzt worden, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf ihren Anwalt Daniil Berman. Was ihr vorgeworfen wird, war zunächst nicht bekannt. Im Zusammenhang mit Aufr...

