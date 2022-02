Orte der russische Angriffe : Putins Truppen: Karte zur militärischen Lage in der Ukraine

Seit dem frühen Donnerstagmorgen greift Russland die Ukraine an. Putins Truppen marschieren in das Land ein, an mehreren Orten kommt es zu Explosionen und Raketenangriffen. Karten und Grafiken zur Lage in der Ukraine.

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen wurden auch aus anderen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. Nach Angaben des ukrainischen Militärs ...

