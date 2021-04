Oberverwaltungsgericht : „Querdenker“-Versammlungen in Dresden bleiben untersagt

Die Rede ist „von nicht vertretbaren Gefahren für Beteiligte und Passanten“: „Querdenker“-Versammlungen in Dresden bleiben verboten. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts sei unanfechtbar.

Bautzen/Dresden | Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat am Freitagabend das Verbot der „Querdenker“-Versammlungen in Dresden bestätigt. Das Gericht gehe von nicht vertretbaren Gefahren für Beteiligte und Passanten aus, erklärte eine Sprecherin. Insbesondere wegen der überdurchschnittlich hohen Infektionszahlen und der Verbreitung ansteckenderer Virusvarianten be...

