Politische Straftaten : Radikalisierung in der Corona-Krise: Stoppt Hass und Hetze

Avatar_prignitzer von Uwe Westdörp

18. Januar 2022, 17:09 Uhr

Neue Gefahr für die Demokratie: In der Corona-Pandemie grassiert nicht nur das Virus, sondern es verbreiten sich auch Hass, Hetze und Verschwörungsgerede. Ein Kommentar.

Es ist alarmierend: Die Corona-Pandemie hat zu einer weiteren Radikalisierung vieler Menschen beigetragen. Auch in der Statistik der politisch motivierten Straftaten schlägt sich das jetzt tausendfach nieder. Und wieder Ist die Frage: Wie wehrhaft ist die Demokratie?

Da sind die Rechts- und die Linksextremisten sowie Gruppen wie die Islamisten. Und da sind neuerdings immer mehr Menschen, die einfach eines eint: dem demokratischen Rechtsstaat seine Legitimation abzusprechen, sogenannte Selbstverwalter und Reichsbürger zum Beispiel sowie Verschwörungsgläubige – Fanatiker aller Art.

So gut wie jede Gelegenheit ist ihnen willkommen, aktuell ist es die Kritik an der Corona-Politik. Hass und Hetze treffen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten so heftig wie selten zuvor. Und es ist leider eine bittere Erfahrung, dass auf Hassreden auch Taten folgen, siehe den Tod von Walter Lübcke.

Es braucht wehrhafte Bürger

Die wehrhafte Demokratie muss deshalb mehr aufbieten als Polizisten und Wasserwerfer. Sie muss das Problem bei den Wurzeln packen und konsequent dort ansetzen, wo sich Menschen massenhaft aufwiegeln lassen: im Internet. Es reicht nicht, Regeln fürs Netz aufzustellen, der Staat muss auch deren Einhaltung besser kontrollieren und den Ermittlungsdruck massiv erhöhen.

Die wehrhafte Demokratie braucht zudem wehrhafte Bürger. Widersprechen, Flagge zeigen, Bedrohte in Schutz nehmen, Strafanzeigen stellen – das sind die Gebote der Stunde, denn Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss jeden Tag verteidigt werden.