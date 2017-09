Kims und Trumps Kriegsrhetorik : «Raketenmann», «Hundegekläff», «geisteskranker US-Greis»

vergrößern 1 von 1 Foto: Uncredited 1 von 1

24.Sep.2017

Vor allem weibliche Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang immer häufiger von «Macho-Politik». Die Kriegsrhetorik weckt Ängste vor einer unkalkulierbaren Eskalation oder gefährlichen Fehleinschätzung, die einen gewaltsamen Konflikt mit Hundertausenden Toten auf der koreanischen Halbinsel auslösen könnte. Einige Zitate:

«Kim Jong Un, der offensichtlich ein Verrückter ist und dem es nichts ausmacht, seine eigenen Leute verhungern zu lassen, wird geprüft wie niemals zuvor!»

(Trump am Freitag auf Twitter)

«Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis gewiss und auf jeden Fall mit Feuer bändigen.»

(Kim Jong Un laut Berichten der nordkoreanischen Staatsagentur KCNA vom Freitag)

«Falls er denkt, er kann uns mit dem Klang von Hundegekläff verängstigen, so ist das wirklich der Traum eines Hundes.»

(Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho laut südkoreanischen Sendern am 20. September in New York bei der UN-Generalversammlung. Ri bezog sich demnach auf ein nordkoreanisches Sprichwort, wonach ein feierlicher Umzug auch dann fortgesetzt wird, wenn ein Hund bellt.)

«Wenn (die USA) gezwungen sind, sich selbst oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann haben wir keine Wahl, als Nordkorea total zu zerstören.»

«Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg.»

«Keine Nation der Welt hat ein Interesse daran, dabei zuzusehen, wie diese Bande von Kriminellen sich mit Raketen und Nuklearwaffen ausrüstet.»

(US-Präsident Donald Trump zu der Bedrohung Nordkoreas mit Raketen und Atomwaffen am 19. September in New York)

«Wir müssen den Großmacht-Chauvinisten zeigen, wie unser Staat trotz endloser Sanktionen und Blockade sein Ziel erreicht, die Atomstreitkräfte zu vollenden.»

(Kim Jong Un laut nordkoreanischen Medien am 15. September)

«Militärische Lösungen sind nun voll einsatzfähig - locked and loaded».

(Trump am 11. August auf Twitter. Wörtlich heißt das «gesichert und geladen», es wird aber auch mit «entsichert und geladen» übersetzt.)

«Nordkorea sollte besser keine weiteren Drohungen gegen die USA machen. Ihnen wird mit Feuer und Wut begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat.»

(US-Präsident Donald Trump am 9. August auf die Drohungen Nordkoreas nach einem weiteren Test einer Interkontinentalrakete am 28. Juli.)

«Hat dieser Typ nichts Besseres in seinem Leben zu tun?»

(Trump am 4. Juli auf Twitter über Machthaber Kim Jong Un nach einem nordkoreanischen Raketentest.)