Rätsel um Kaminfeuer : Rauch aus russischem Konsulat in San Francisco

Der Rauch sei aus dem Kamin gekommen, ein Löscheinsatz sei nicht notwendig gewesen, erklärte Talmadge. Das Gebäude steht im diplomatischen Streit zwischen Moskau und Washington kurz vor der Räumung. Am Donnerstag hatten die USA Russland aufgefordert, das Konsulat in San Francisco sowie zwei diplomatische Abteilungen in New York und Washington zu schließen.

In den Lokalmedien wurde darüber spekuliert, was wohl in dem Kamin verbrannt wurde. «Nicht nur Papier», schrieb ein KCBS-Reporter auf Twitter. Der Rauch sei schwarz und beißend gewesen. Freitag war zudem ein extrem heißer Tag in San Francisco mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. Die Luftaufsichtsbehörde teilte auf Twitter mit, der Vorfall werde geprüft. Starke Luftverschmutzer können sich an heißen Tagen eine Strafe einhandeln.

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa betonte, dass das Konsulatsgebäude am Samstag (Ortszeit) geschlossen werden müsse. Daher arbeiteten die Mitarbeiter daran, das Gebäude «zu konservieren». Fenster müssten geschlossen und verriegelt, der Strom abgeschaltet und die Wasserversorgung unterbrochen werden, wurde sie in der Nacht zum Samstag von russischen Agenturen zitiert. Die extremen Rauchwolken aus dem Kamin wollte sie nicht kommentieren. Die Konsulats-Mitarbeiter seien lediglich bemüht, mit dem Verriegeln des Gebäudes «die russisch-amerikanischen Beziehungen zu erhalten - für bessere Zeiten».

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 09:17 Uhr