Beleidigungen gegen Politiker : Razzien in ganz Deutschland im Kampf gegen Hass im Netz

Immer wieder erleben Politiker und Politikerinnen in sozialen Netzwerken Beleidigungen und Hass. Die Polizei ist nun mit bundesweiten Durchsuchungen und Vernehmungen gegen Verdächtige vorgegangen.

Online-Hetzer in ganz Deutschland sind bei Razzien ins Visier von Polizei und Justiz geraten. Bei einer bundesweiten Aktion haben Ermittler zahlreiche Verdächtige vernommen sowie Häuser und Wohnungen durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen mehr als 100 Beschuldigte in mehreren Bundesländern, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden und die Frank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.