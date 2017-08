Grüne vor Wechsel in die CDU? : Regierungskrise in Niedersachsen: Rot-Grün verliert Mehrheit

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

Im niedersächsischen Landtag könnte die Opposition aus CDU und FDP bald die Mehrheit haben. CDU-Fraktionschef Björn Thümler will seinen Abgeordneten empfehlen, die bei den Grünen ausgetretene Elke Twesten in die CDU aufzunehmen, wie er in Hannover sagte.

Damit hätten CDU und FDP 69 Sitze im Landtag, SPD und Grüne 68 Sitze. Was das für die Fortführung der Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bedeutet, ist noch unklar. Theoretisch könnte er auch mit einer Minderheitsregierung bis zur Landtagswahl am 14. Januar weiterarbeiten.

Twesten hatte sich in der Vergangenheit offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU gezeigt, was in ihrer Partei nicht überall auf Gegenliebe stieß. Twesten will am Mittag zusammen mit Thümler vor die Presse treten.

Aus der Staatskanzlei in Hannover gab es zunächst keinen Kommentar. Es wird aber erwartet, dass sich Weil im Laufe des Tages in Hannover zu der Regierungskrise äußern wird.

Piel sagte: «Wir bedauern die Entscheidung von Elke Twesten außerordentlich.» Sie habe sich bewusst entschieden, keine Aussprache in der Fraktion zu führen. «Auch vor dem Hintergrund, dass es keine inhaltlichen Differenzen gab, können wir diesen Schritt nicht nachvollziehen.»

