222 Millionen Euro bezahlt : Rekordwechsel perfekt: Neymar wechselt zu PSG

Der 25-Jährige habe in Paris einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, teilte der Club am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte ein gesetzlicher Vertreter Neymars dem bisherigen Verein des Stürmers die festgelegte Millionen-Ablöse bezahlt.

Damit war der Vertrag zwischen dem Brasilianer und den Katalanen beendet, wie der Club mitteilte. Barça habe die Details des Transfers der Europäischen Fußball-Union (UEFA) übergeben, die nun über mögliche disziplinarische Konsequenzen entscheiden müsse. Zuvor hatte bereits die spanische Fußball-Liga erklärt, das Geld aus dem Rekordtransfer wegen Verstoßes gegen das Financial Fairplay nicht annehmen zu wollen. Statt an die Liga, die als eine Art Vermittler agieren sollte, wurde das Geld nun direkt an den Club gezahlt.

Neymar war 2013 vom FC Santos nach Barcelona gewechselt. In insgesamt 77 Spielen für Brasiliens Nationalelf erzielte er bislang 52 Tore. Bei Paris Saint-Germain trifft der Brasilianer auch auf die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Kevin Trapp.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 22:03 Uhr