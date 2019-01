Berlin will europäische Lösung : Rettungsschiffe mit 49 Migranten vor Malta weiter ohne Hafen

Die Rettungsschiffe von zwei deutschen Hilfsorganisationen harren weiter mit geretteten Migranten an Bord vor der Küste Maltas ohne Aussicht auf einen Hafen aus. «Insgesamt ist die Lage an Bord mittlerweile sehr angespannt», sagte Ruben Neugebauer, Sprecher der Organisation Sea-Watch.

von dpa

05. Januar 2019, 12:59 Uhr

Die Bundesregierung ist zur Aufnahme der von deutschen Hilfsorganisationen im Mittelmeer geretteten Migranten bereit - allerdings im Rahmen einer «breiten europäischen Verteillösung». Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin am Samstag. Dabei geht es um die von zwei Schiffen der Hilfsorganisationen Sea-Watch und Sea-Eye aus Seenot geretteten Flüchtlinge, die derzeit vor der Küste Maltas ausharren.

Die Bundesregierung setze sich wie in ähnlichen Fällen zuvor für eine rasche Lösung «im Rahmen der gemeinsamen europäischen Verantwortung und Solidarität» ein. Dies sehe eine «ausgewogene Verteilung» der aus Seenot Geretteten auf verschiedene EU-Mitgliedstaaten vor, sagte der Sprecher. Die Bundesregierung habe sich bei der Europäischen Kommission bereit erklärt, einen entsprechenden Beitrag zu leisten.

Sea-Watch hatte 32 Menschen bereits kurz vor Weihnachten gerettet. Zudem wartet ein Schiff der Organisation Sea-Eye mit 17 Migranten an Bord auf die Erlaubnis zum Anlaufen eines Hafens.

Am Freitag hatte der italienische Vizepremierminister Luigi Di Maio erklärt, Italien sei bereit, Kinder und ihre Mütter von den Schiffen «Sea-Watch 3» und «Professor Albrecht Penck» der Regensburger Organisation Sea-Eye aufzunehmen. Seine Aufforderung an Malta, die Menschen an Land gehen zu lassen, verhallte allerdings.

«Die Regierung von Malta empfiehlt, dass der italienische Vize-Premierminister die Fakten überprüft, bevor er solche öffentlichen Aussagen macht», hieß es in einer Erklärung aus Valletta. Italien sei Schuld daran, dass die Rettungsschiffe Zuflucht in maltesischen Gewässern gesucht hätten, da das Land ihnen keinen Hafen zugewiesen habe.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh sagte bei seinem Besuch auf der «Sea-Watch 3» am Freitag: «Es ist dringendst geboten, dass nicht irgendwann, sondern umgehend gehandelt wird, dass diese Menschen eine Aufnahme bekommen, entweder in mehreren europäischen Ländern oder sofort in Deutschland.» Mehrere deutsche Städte hatten sich bereiterklärt, Migranten von den Schiffen aufzunehmen.