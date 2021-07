Demonstration : Reul kritisiert Übergriff der Polizei auf dpa-Fotografen

Nach eigenen Aussagen wurde ein dpa-Fotograf auf einer Demonstration in NRW von Polizisten verletzt. Dieser Vorfall wurde nun bei einer Sondersitzung im Innenausschuss aufgearbeitet.

Düsseldorf | Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Polizei-Übergriff auf einen Fotografen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf bei einer Demonstration gegen das Versammlungsgesetz kritisiert. Es hätte ein Weg gefunden werden müssen, „an ihm vorbeizukommen“, sagte Reul am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses. „Das ...

