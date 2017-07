Sprecher: Wir sind Sündenböcke : Rote Flora: Debatte über Schließung ist Ablenkungsmanöver

vergrößern 1 von 1 Foto: Malte Christians 1 von 1

«Es ist offensichtlich, dass durch die Debatte all die Eskalationen der Polizei und Grundrechtsverletzungen vergessen gemacht werden sollen und vor allem die regierende SPD von ihrem eigenen politischen Versagen ablenken will», sagte Flora-Sprecher Andreas Blechschmidt der Deutschen Presse-Agentur.

Es überrasche überhaupt nicht, dass die Existenz der Flora nun wieder infrage gestellt werde. «Wir haben nie geglaubt, dass die Flora mit dem Kauf durch die Stadt langfristig gesichert werden sollte.»

Die Autonomen der Flora werden als Organisatoren der von der Polizei gewaltsam aufgelösten «Welcome to Hell»-Demonstration für die Krawalle mitverantwortlich gemacht. Wie die Rote Flora mit den Ausschreitungen während des G20-Gipfels umgehen wird, werde am Abend im Plenum diskutiert, sagte Blechschmidt. Er betonte jedoch: «Wir haben eine klare politische Haltung. Deshalb distanzieren wir uns auch nicht von den Protesten gegen den G20-Gipfel an sich.»

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 16:05 Uhr