Maskenaffäre : Rücktrittsdruck auf CDU-Abgeordneten Löbel wächst

Seine Firma hat Corona-Masken zwischen Herstellern und Firmen unter anderem aus seinem Wahlkreis vermittelt - und kräftig kassiert. Nun halten CDU-Parteifreunde Niklas Löbel nicht mehr für tragbar.

Berlin | In der Union wächst der Druck auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel wegen der Beschaffung von Corona-Masken. Am Sonntagvormittag will sich nach Informationen des „Mannheimer Morgens“ der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Mannheim mit der Angelegenheit befassen. Löbel als Vorsitzender werde daran teilnehmen, schreibt das Blatt. Es zitiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.