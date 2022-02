Brennelemente-Fabrik ANF : Russen-Einstieg in Lingener Atomfabrik vom Tisch

Russland wird nicht in die Produktion von Brennelementen in Lingen in Niedersachsen einsteigen.

Der geplante Einstieg des russischen Unternehmens Rosatom in die Brennelemtenefabrik im emsländischen Lingen ist vom Tisch. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärt. Der Grünen-Politiker teilte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit, dass der entsprechende Antrag zurückgezogen worden sei. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.