Krieg in der Ukraine : Russland: 2000 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demos

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gehen Menschen in Russland auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Täglich kommt es zu Festnahmen.

Bei erneuten Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland Bürgerrechtlern zufolge rund 2000 Menschen festgenommen worden. Jeweils mehr als 200 Menschen seien am Sonntag im sibirischen Nowosibirsk und in Jekaterinburg am Ural in Gewahrsam genommen worden, teilte die Organisation Owd-Info auf Telegram mit. Das Team des inhaftierten Kre...

