Konflikte : Russland will mit Nato weiter verhandeln

In der Krise mit der Ukraine setzt Moskau darauf, weiter mit den USA und der Nato über Sicherheitsgarantien in Gesprächen zu bleiben. „Es gibt immer eine Chance“, heißt es aus dem russischen Außenministerium.

Russland will in der Krise um die Ukraine weiter mit den USA und der Nato über Sicherheitsgarantien für Moskau verhandeln. Der russische Präsident Wladimir Putin fragte am Montag seinen Außenminister Sergej Lawrow, ob er in den Verhandlungen mit dem Westen überhaupt noch eine Chance sehe. „Es gibt immer eine Chance“, antwortete Lawrow. Allerdings dürf...

