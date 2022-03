Tobias Hans verliert : Saarland-Wahl: Mit dem Handyvideo war die Wahl verloren

Warum ist der saarländische Ministerpräsident so heftig gescheitert? Am Ende lässt sich vieles an einem Video festmachen.

Mit etwas Abstand kristallisiert sich heraus, ab welchem Moment eine Wahl endgültig verloren war. Für Armin Laschet (CDU) war es das Lachen zum falschen Zeitpunkt. Für Tobias Hans (CDU), Ex-Landesvater des Saarlandes, dürfte es der Moment gewesen sein, in dem sein Spritpreis-Handy-Video online ging. Hans hat sich spätestens damit selbst disqualifiziert...

