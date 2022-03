Ramadan : Saudisches Militärbündnis kündigt Waffenruhe im Jemen an

Nach einem UN-Aufruf zu einer Waffenruhe während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, zieht Riad offenbar Konsequenzen - zumindest vorläufig.

Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis will von diesem Mittwoch an seine „militärischen Operationen“ gegen die Huthi-Rebellen im Jemen vorläufig einstellen. Man wolle damit „günstige Verhältnisse für erfolgreiche Gespräche und ein förderliches Umfeld für den Heiligen Monat Ramadan erreichen, um Frieden zu schaffen“, hieß es in einer Mitteilung der Ko...

