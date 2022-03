Bauministerium : Scharrenbach: Wiederaufbauhilfen nach Flut laufen gut

Bei den Wiederaufbauhilfen nach der Flutkatastrophe in NRW im Sommer 2021 kommt das Land laut Bauministerin Ina Scharrenbach gut voran. Acht Monate nach der Katastrophe und sechs Monate nach Start des Antragsverfahrens für Wiederaufbauhilfen seien rund 530 Millionen Euro bewilligt worden, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Düsseldorf. Davon gehe mit rund 338 Millionen Euro der größte Teil an betroffene Bürger, die ganz überwiegend Hilfen für Gebäude und Hausrat beantragten. Zudem berate ihr Ministerium derzeit 24 Kommunen bei ihren Wiederaufbauplänen mit einem Volumen von rund 1,1, Milliarden Euro.

Mitte Juli 2021 hatten Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen in NRW und Rheinland-Pfalz die Katastrophe ausgelöst. In NRW kamen 49 Menschen ums Leben, Schätzungen gehen von einem Schaden von etwa 13 Milliarden Euro aus. Aus einem im September beschlossenen Bundeshilfsfonds über insgesamt 30 Milliarden Euro stehen Nordrhein-Westfalen 12,3 Millia...

