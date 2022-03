Krieg in der Ukraine : Scholz und Macron fordern Putin zu Waffenstillstand auf

Olaf Scholz und Emmanuel Macron haben erneut mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Sie fordern ihn zu einem Waffenstillstand in der Ukraine auf und drängen auf eine diplomatische Lösung.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine aufgefordert. Außerdem drangen Scholz und Macron auf einen Einstieg in eine diplomatische Lösung des Konflikts. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Samstag nach ein...

