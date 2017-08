ZDF-Sommerinterview : Schulz bleibt optimistisch: Ich werde Bundeskanzler

vergrößern 1 von 1 Foto: Jule Roehr 1 von 1

Das sagte der SPD-Vorsitzende am Sonntag im Sommerinterview der ZDF-Sendung «Berlin direkt», die am Abend ausgestrahlt werden sollte. «Ich werde Kanzler», ergänzte er. Ein Sieg würde ihn nicht überraschen. Es lägen bis zum Wahltag am 24. September noch sechs Wochen Wahlkampf vor ihm.

Schulz zeigte sich zugleich offen für eine neuerliche große Koalition, wenn die SPD mit ihm den Kanzler stelle: «Ich hab' nix gegen 'ne große Koalition unter meiner Führung. Wenn dann die CDU als Juniorpartner eintreten will, soll'n sie sich das überlegen.»

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 14:26 Uhr