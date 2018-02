Koalitionsgespräche : Schulz: Noch harte Brocken bei Koalitionsverhandlungen

Allmählich, ganz allmählich geht es voran. Ein Thema nach dem anderen räumen CDU, CSU und SPD bei ihren Koalitionsgesprächen ab. Doch in drei wichtigen Bereichen hakt es noch.

von dpa

04. Februar 2018, 10:19 Uhr

SPD-Chef Martin Schulz sieht vor dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU noch einige harte Brocken. Differenzen gebe es noch beim Thema Mieten, sachgrundlos befristeten Jobs und der «Zwei-Klassen-Medizin».

Hier müsse noch intensiv verhandelt werden, sagte Schulz in Berlin vor Beginn des eigentlich letzten Verhandlungstags. Die möglichen Koalitionäre haben für den Bedarfsfall zwei Puffertage eingeplant.

Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD müssten sich die Zeit nehmen, die nötig sei, um eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen, betonte Schulz. «Am Ende geht es darum, dass man nicht wegen der ein oder anderen Uhrzeit einen Druck aufbaut, den man in so einer Schlussphase beim besten Willen nicht gebrauchen kann.» Die Gespräche könnten bis in die Nacht dauern.