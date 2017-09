Knappes Ergebnis erwartet : Schweizer stimmen über Rentenreform ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Martial Trezzini 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 08:44 Uhr

Die Befürworter lagen in Umfragen lange knapp vorn, aber das Nein-Lager hatte zuletzt zugelegt. Nach den letzten Umfragen dürfte das Ergebnis äußerst knapp ausfallen. Unter anderem lehnt die stärkste Partei, die konservative SVP, die Reform ab. Die Sanierung gehe nicht weit genug, argumentierte sie. Vor allem kritisierte sie, dass die Rente für die längsten Beitragszahler erhöht werden soll. Es geht um eine Anhebung um 70 Franken (rund 60 Euro).

Stimmberechtigt sind rund fünf Millionen Menschen. Bis zu 90 Prozent der Schweizer stimmen in der Regel per Briefwahl ab. Die Wahlbeteiligung liegt meist um die 50 Prozent. Das Ergebnis dürfte am Nachmittag vorliegen.

Vorlage Abstimmung

offizieller Hintergrund zur Abstimmung

Hintergrund Säulensystem

SVP zu Rentenreform